– Eg sluker både moderat husmorporno og lærde avhandlingar

Pluss

Matematikk har eg lite greie på. Eg som i barneåra hadde vore ein kløppar i praktisk rekning, mista all glød og motivasjon da x og y og z (den tredje og mest ukjente) kuppa lærebøkene på landsgymnaset. Korfor skulle eg som koselas «Verners lov» og andre språkteoriar på divanen, drive (h)eksejakt på ukjente størrelsar? Det forstår eg framleis ikkje, men skjønnar likevel at matematikk er viktig og meir enn talmagi. Mange opplevde det mykje verre enn eg. Somme vart så utmatta at dei begynte å seie matte i staden for matematikk. Dei orka ikkje meir. Kanskje kan all frustrasjonen x-ane skapte, ha medverka til at det har vorte så mange x-ar i moderne privatliv. Ein matematisk skarping burde prøve å rekne ut samanhengen.