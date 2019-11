Ildsjelen- grunnpilaren i ethvert lokalsamfunn

Pluss

Fredag ver det dags for å hedre idrettens helter. Under et storstilt arrangement i Trondheim kino Nova, fikk idrettsheltene sine velfortjente priser. Selv om prisvinnere som Johannes Høstflot Klæbo får godt betalt for innsatsen og resultatene de oppnår, betyr det nok allikevel ganske mye å få en slik pris. Slike priser er nemlig en bekreftelse på at de er folkets helter. Og selv for de aller største stjernene, føles det nok godt å bli ekstra verdsatt av mannen og kvinnen i gata.