«Furumoåkeren» leverte over gjennomsnittet etter flytting til Vormstad

Pluss

Da det ble vedtatt at Norsk kylling ville få bygge sin gigantfabrikk i Furumoen på Orkanger, ble det samtidig bestemt at kornåkeren som fabrikken skulle bygges på skulle flyttes til et uproduktivt areal på Vormstad. Skeptikerne, og da ikke minst landbruksorganisasjonene, mente at dette var en dårlig løsning, da det det ikke fantes vellykkede jordflyttingsprosjekt å vise til på dette tidspunktet. Konklusjonen fra landbruksorganisasjonene, inkludert Jordvernalliansen, var at bygging av kyllingfabrikk i Furumoen betød nedbygging av dyrkmark.