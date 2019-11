Unngå beinbrudd:Ta en risikoanalyse!

Pluss

Vi vil derfor komme med noen gode råd for å unngå fall og brudd. Det mest vanlige er brudd i håndledd, lårhals og ankler. Et brudd vil skape store problemer, først og fremst for den det skjer med, men også for arbeidsplassen som blir berørt. Det er derfor mye å tjene på å forebygge.

Vi har over 150 bedrifter som medlem, og hvert år hører vi om noen som har falt når vinteren kommer. Det aller meste skyldes glatt underlag. I tillegg kan årsakene være hastverk og at man glemmer å holde seg i gelenderet i trappa. Vi har også hørt mange historier om de som ble sittende lenge med gips, uten å kunne delta i det de hadde lyst til, verken privat eller på jobb.

Vi i HMS-tjenesten vil derfor foreslå at alle, både hjemme og på jobb, tar en risikoanalyse nå med en gang. Ikke vent, gjør det nå og sett i verk tiltak, før det skjer noe! Det høres vanskelig ut, men vi skal gi deg en enkel oppskrift. Kom igjen, dette er nyttig! I parentes er et eksempel fra min risikoanalyse.

1. Hva kan skje?

Start med å tenke over hva som kan skje hjemme hos deg, på arbeidsplassen, på tur ut og inn av huset, bilen eller kontoret, på sykkel eller andre steder og i ulike situasjoner.

(Hos meg: Glatt trapp hjemme!)

2. Hva er konsekvensen dersom det skjer?

Her bør du tenke over om du kommer til å skade deg pga. fallet? Vil noen kunne oppdage det hvis du faller og blir liggende, får du varslet fra til noen, vil du bli sykemeldt osv. osv.

(Hos meg: Skade i rygg, muligens brudd i bein eller håndledd.)

3. Hva er sannsynligheten for at det vil skje?

Kan det skje hver gang du går ut og inn av huset fordi trappa er så glatt? Er parkeringsplassen så dårlig strødd og svakt opplyst, at du kan trå feil og skli når du går ut av bilen? Er det så mye is på trappa utenfor kontoret at det er fare for å falle hver gang du går ut og inn der? osv. osv.

(Hos meg: Meget sannsynlig når det har iset på trappa.)

4. Prioriter hva du skal gjøre noe med

Deretter må du prioritere. Vurder både hva som har høyest sannsynlighet og hva som gir de verste konsekvensene.

(Hos meg: Trappa, da det er meget sannsynlig at noe vil skje her.)

5. Redusere sannsynligheten

Ta tak i de hendelsene du har bestemt deg for å gjøre noe med. Start med å finne noe som kan redusere sannsynligheten for at det kan skje. (Hos meg: For å redusere – Kortsiktig tiltak: Sørge for å strø trappa skikkelig. Langsiktig tiltak: Skifte ut tretrappa eller påføre et stoff som gjør at det ikke blir så glatt.)

6. Redusere konsekvensene

Du bør også tenke over hva du trenger hvis det skulle skje et uhell. Dette kan være alt fra å få ringt etter hjelp eller tilgang på førstehjelpsutstyr.

(Hos meg: Naboer kan se at jeg har falt fra sitt hus, tilgjengelig telefon, førstehjelpsutstyr.)

7. Gjennomfør tiltakene du har bestemt deg for!

Det er nå det gjelder! Ikke la det bli med tanken, men utfør tiltak med en gang.

Det kan være: Kjøpe strøsand og lage rutiner for å strø i tide før noen skal ut på glatta. Skift til piggdekk på sykkelen eller la den stå hvis det er for glatt ute. Bruk brodder – det er ikke bare for eldre! Hold deg godt fast i gelenderet i trappa og ikke send snapper mens du går på glatt underlag.

(Hos meg: Innfører fast strørutine hver dag fra i dag!)

Med enkle tiltak kan du bidra til å unngå at noen faller og pådrar seg et beinbrudd utenfor din arbeidsplass eller på din gårdsplass. Vi i HMS-tjenesten ønsker deg lykke til med risikoanalysen og ikke minst tiltakene! Skriv gjerne noen ord på vår Facebook-side, slik at vi får høre hva du har gjort og slik at vi kan lære av hverandre.

Av Elisabeth Lund

Daglig leder/yrkeshygieniker i HMS-tjenesten