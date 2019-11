Det handler om å strekke ut ei hånd

Pluss

Tema for sorgkvelden er hvordan å komme seg videre etter å ha mistet noen. Få vite mer om hvordan barn sørger, samt øke forståelsen for at det finnes ulike sorgreaksjoner. Hvilke erfaringer er det fra ulike typer oppfølging, samt informasjon om ulike gruppetilbud. Arrangør for kvelden er den nyoppretta ressursgruppa for sorgarbeid i Skaun kommune.