Har nedjustert prisen med nesten én million på rekordbolig

Tirsdag 1, oktober i år ble en unik eiendom i Hanskleiva på Buvikåsen i Buvika lagt ut for salg. Prisantydning: 11,4 millioner kroner.

- Boligen er noe helt utenom det vanlige. Det er ikke et ordinært hus du har ti av i slengen på en byggeplass, liksom. Det er ikke spart på råvarer og interiør her, sa Jens Petter Gresseth, eiendomsmegler i Heimdal eiendomsmegling, til ST dagen etter at eiendommen kom på markedet.

Eiendommen, som har fem soverom og ei tomt på 1,7 mål, er fra 2012. Ved siden av det ordinære huset, er det også satt opp en tilleggsbygning på 125 kvadrat, som i dag brukes som hjemmekontor, og som inneholder blant annet både vaskerom, bad og treningsrom.

Private visninger

Det var i første omgang ikke lagt opp til fellesvisning på eiendommen. Årsaken er blant annet at dyre eiendommer ofte tiltrekker seg nysgjerrige folk, som over hodet ikke er interessert i å kjøpe.

- Her blir det private visninger, og da er huseieren med. Det er han som har kunnskap om boligen og eiendommen. Og på en privat visning er det satt av godt med tid, fortalte megleren.

Huset, som ST har fortalt historien om i en større artikkel, er fortsatt til salgs. Og prisantydninga er nedjustert til 10 450 000 kroner.

- Vi har hatt fem private visninger og én fellesvisning. Megleren er i dialog med fem interessenter for tida, sier Steinar Reinkind, som eier villaen sammen med Ingrid Regina.

Avslått bud

- Prisen er satt ned?

- Vi håpet i første omgang å få igjen kostpris for huset. Men markedet har falt et lite hakk, og det er markedet som bestemmer, sier Reinkind.

- Har det kommet inn bud?

- Ja, vi har avslått ett bud. Nå venter vi på nye, svarer han.

Prisrekorder

Uansett: Prisantydninga er langt over den gjeldende prisrekorden i kommunen. Torsdag 25. april i år ble en funkisbolig i Nordlykkja på Ilhaugen i Buvika solgt for 7,8 millioner kroner. Dette er den gjeldende prisrekorden på bolig i Buvika, uansett type. Det er også prisrekord for eneboliger i hele Skaun kommune.

Den dyreste boligen som er solgt i Skaun kommune noen gang, er en toppleilighet på 200 kvadratmeter på Eliløkken Sjøside i Børsa for 9,6 millioner kroner. Det er to toppleiligheter som ble slått sammen til én.