KIL/Hemne bidro til leserrekord hos ST

Pluss

Kvinnelige fotballspillere har i mange år vært målskive i «tastaturkrigen». «Damefotball er så jævlig å se på at det burde vært sladdet», «Én ting skal damefotball ha: Man får mang en god latter», «VM for damer er på samme nivå som G14-fotball, og her krever damene like mye penger som menn. Kyss meg i ræva!», er eksempler på ytringer som tastaturkrigere ifølge TV2 har lirt av seg. Men heldigvis har jentene slått tilbake. VM i Frankrike sist sommer gikk for fullsatte tribuner og satte seerrkorder verden over. Og her hjemme ser vi nå en trend ved at de store herreklubbene i tur og orden nå ønsker å opprette damelag. Lillestrøm og Vålerenga har allerede gjort det, og Lillestrøm har i flere år vært det beste laget i Norge. I Rosenborg har dette latt vente på seg. I 2017 sa styreleder Ivar Koteng at det var uaktuelt å opprette et kvinnelag. Nå har han heldigvis snudd, og det er varslet at det allerede nå i desember kan komme et styrevedtak som sier at Rosenborg skal ha et damelag allerede neste år. Og trolig vil dette bli realisert gjennom ei sammenslåing med Trondheims-Ørn.