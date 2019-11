- Jeg er ingen syden-person

Pluss

Sigrid Flor

Jobber med: Bibliotek-sjef i Orkdal kommune, biblioteksjef i Orkland.

Bor: Fannrem

Hva gjør du akkurat nå?

- Jeg har akkurat kommet på jobb, og er nettopp ferdig med rutinene jeg har før vi åpner dørene. Etterpå skal jeg svare på e-poster, og jobbe med sammenslåingsprosessen vi er i gang med.

Hvordan går det med prosessen?

- Det er mye arbeid. Akkurat nå jobber vi med å samordne datasystemene. Det er mye som skal fungere før vi er klare. Strekkoder og lånekortene jobber vi også med, men det er mye som ikke kommer til å bli klart før vi kommer skikkelig i gang. Vi må ta ting litt etter hvert også.

Hvordan ser du på rollen som biblioteksjef for Orkland?

- Jeg er veldig spent. Jeg håper det skal gå bra, og kommer til å jobbe for at vi skal utvikle det vi har. I tillegg ønsker jeg å formidle de tilbudene vi har ved biblioteket til alle. Det er mange som ikke vet hva vi har å tilby.

Hva serverer du når du får venner på besøk?

- Jeg er veldig glad i å lage mat. Jeg planlegger og finner frem oppskrifter utifra hvem som kommer, og årstiden.

Har du en favorittrett?

- Det er så mye som er godt, men kanskje det er hjortesteik med godt tilbehør. Jeg er glad i fløtegratinerte poteter og grønnsaker.

Hvor drar du på ferie?

- Jeg liker å dra til nye steder, og foretrekker storbyferier. Jeg er ikke særlig glad i varme, og er derfor ikke en syden-person. Jeg var på Island for noen år siden, og det var veldig bra.

Hva leser du?

- Jeg leser veldig mye forskjellig. Det kan være faglitteratur, krim eller romaner. Akkurat nå leser jeg Kokebjørn av Mikael Niemi.

Hva vil du anbefale folk å lese nå som vi går inn i mørketiden?

- Jeg vil anbefale den første boken i triologien til Heine Bakkeid, «Jeg skal savne deg i morgen».

Hvorfor bor du der du bor?

- Det er tilfeldig at vi havnet i Orkdal. Jeg og mannen min fikk oss begge jobb her for 20 år siden. Det var naturlig å søke jobb her, siden vi har familie i området.

Hva gjør du på fritiden?

- Jeg lager mat, leser, er med familie og venner. Jeg er også med på et quiz-lag, som deltar på quizen til et lokalt utested på Orkanger.

Har du en favoritt politiker?

- Nei.

Hva opptar deg for tiden?

- Jeg tenker mye på jobben, og på sammenslåingsprosessen.

Hvordan holder du deg i form?

- Jeg trener i sjukehusbassenget og gjør øvelser hjemme.

Har du et favoritt turmål?

- Nei, jeg drar helst til nye steder når jeg er ute og reiser.

Er det noe du drømmer om å gjøre i livet?

- Jeg har ikke noe jeg spesielt drømmer om. Jeg har det bra som jeg har det.

Dersom du skulle ha valgt en annen jobb, hva ville det ha vært?

- Jeg har drømmejobben, så jeg er veldig heldig.

Dersom du skulle ha reist bort et helt år, hva eller hvem ville du ha savnet mest?

- Familien min.

Er det noe du angrer på ?

- Nei, egentlig ikke.