KrF ønsker seg ut av skyggen, men beveger seg mot et enda mørkere sted

Pluss

Med knapp margin vant Kjell Ingolf Ropstads «blå side» i KrF over Knut Arild Hareides «røde side». Det førte til Hareides avgang og Ropstads inntog som partileder. Et ganske opplagt resultat av dette lederskiftet var at KrF ville gå i regjering med Frp, Høyre og Venstre. Det som ikke var like opplagt, var hvilket retningsvalg KrF ville ta med Ropstad som leder. Ville partiet fortsette på Hareides kristenmoderate linje, eller ville partiet gå i en mer konservativ retning.