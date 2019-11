Skuffet over at politiet ikke kom etter hærverk på busshus

Pluss

Et stort glass i et busshus ved fylkesvei 800 på Lykkjneset i Buvika, ble torsdag kveld eller natt til fredag utsatt for hærverk. En beboer i området forteller at alt stod bra til i 18-tida på kvelden. Men da han var ute igjen i 06-tida fredag morgen, var busshuset ødelagt.