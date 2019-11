- Et prosjekt med mening

Pluss

I sentrum av Rindal har iTrollheimen kontor. Inne i lokalet har de satt opp hyller med dialektplakater, og et hjemmesnekret system for å sortere alle plakatene med dialektord fra ulike steder i Norge. Åse Børset finner frem plakatene med dialektord fra nærområdet. For det hele begynte med en plakat med dialektord fra Rindal og endte opp med produksjon av dialektplakater med ord fra byer og tettsteder over hele landet. Og nå har de inngått et samarbeid med veveriet og tekstilprodusenten Bokhari i Pakistan om produksjon av dialektnett.