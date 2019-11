Skrenskjøring - en livsfarlig vinteraktivitet

Pluss

Hvis du googler ordet skrenskjøring, får du opp forslag på artikler som i all hovedsak er publisert på avisa Sør-Trøndelag sine nettsider. Den første artikkelen dukket opp i 2009, da en bil havnet på taket på Skaunaskogen, etter å ha kjørt konstant skrens i flere hundre meter på snøføre. Siden har ST publisert flere titalls artikler om skrenskjøring, og i all hovedsak har disse sakene opphav fra Skaun og Hemne. Man trenger ikke være ekspert verken på bilsport eller fysiske lover for å skjønne at denne etter hvert så populære vinteraktiviteten er livsfarlig, da den foregår på trafikert vei.