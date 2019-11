Travel debutant på stjernelag

Pluss

Are Hembre er for første gang i sin sangkarriere på en omfattende juleturné som del av stjernelaget Deilig er jorden til Anita Skorgan. I innspurten arrangerer han også sin egen julekonsert, Christmas in Hell, søndag 15. desember som blir den tiende og siste Christmas in Hell.

En måned på turné

Sammen med Anita Skorgan, Rein Alexander, Marie Klåpbakken og Christine Gulbrandsen er han fra 28. november til 22. desember på turné med en av de mest populære julekonsertene i landet. Han beskriver seg selv som kjempenervøs da det er første gangen han faktisk er på en slik turné, mens Anita Skorgan selv har 30 år bak seg på julekonsertturné. Da var ikke Are Hembre engang født.

- Det er fantastisk artig. Vi er fem forholdsvis ulike stemmer som skal synge i lag. Det gleder jeg meg stort til, sier Hembre som de senere årene har hatt mye samarbeid med Rein Alexander, og som har stor respekt for Anita Skorgan som artist.

Han var nylig på Rockheim der han så historien hennes som artist, og hvilken reise hun har vært med på i norsk musikkliv.

- Jeg både håper og tror at det er kvalitet som ligger til grunn for at jeg får være med å levere på et slikt nivå, sier han.

Fredag 13. desember er det to konserter i Orkdal kirke, og 14. desember er det to konserter i Vår Frue kirke i Trondheim.

Grand finale

15. desember er det klart for Christmas in Hell med hans eget utvalgte stjernelag. Dette blir et kombinert tiårsjubileum, og det han kaller for «grand finale» for hans egen julekonsert.

- Da vi startet med Christmas in Hell for ti år siden, var konsertmarkedet før jul helt annerledes. Nå har vi hatt ni år med stappfulle hus, og det gjelder å stoppe når ting er på det mest artige, slik at vi kan minnes det som en flott reise, sier Hembre og understreker at det er ei tid for alt.

Etter å ha kjørt samme konseptet i ti år, mener han det er på tide å starte på noe nytt. Hva det blir til for hans del, får tiden vise, men han avslutter i alle fall med stil med gjester som Atle Pettersen, blant annet kjent som programleder for Beat for Beat, og Hanne Sørvaag, artist, dyktig låtskriver og kjent fra siste sesongs Stjernekamp. Med på jubileet er også Marvin Wiseth og Mona Grudt som også var med i starten, og som på årets konsert skal lede publikum gjennom konserten.

- Jeg føler meg trygg på at det blir en flott og variert konsert med noen overraskelser, samt en verdig jubileumskonsert og grand finale, sier han.

Superkort juleferie

Men om det er satt punktum for Christmas in Hell, står konserten i månedsskiftet mai/juni i Gammelgruva på Løkken ved lag.

- Det er både målet og drømmen å fortsette med konserter i gruva så sant kommunen og banken er med, sier Are Hembre som får en svært kort juleferie i år fra 22. desember til 27. desember.

For da er han nemlig i gang igjen i Palmehaven med The Britannia Superior Swing Orchestra, som er et nimannsorkester med Jan Magne og Helge Førde i spissen, og hvor Hembre er vokalist sammen med Mari Haugen Smistad.

- Her blir det konsert med god mat og drikke til hver kveld fra og med tredje juledag til og med nyttårsaften, sier han.