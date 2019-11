Pluss

Det må ikke være autentisk, det må ikke det, sier jeg til meg selv, akkurat i det klokka passerer 03.30 en torsdags natt, og tida bare fortsetter å tikke, tikke som om noe var tidsinnstilt, hvilket det også er. Om mindre enn fireogenhalv time, skal jeg være et helt annet sted, utføre en helt annen forpliktelse. Og jeg sitter her på arbeidsrommet mitt, ved skrivebordet, og leter i mitt indre etter et motiv, en impuls, en ide, helst en glede, en indre eller ytre sådan, eller for så vidt gjerne også en frustrasjon, en irritasjon, en uenighet i noe, kort sagt noe å ta tak i, noe å formidle.

Men jeg finner ingen svar, verken i meg selv eller omkring meg i rommet. Ikke engang det velbrukte trikset med å hente inspirasjon fra vinduet funker, jeg ser bare svarte ruter ispedd noen fjerne utelys, og mitt eget diffuse speilbilde i ruta. Og jeg kjenner en liten antydning av en gryende panikk som bobler nederst i mellomgulvet. Å dikte, i en sådan stund, er umulig.

Så jeg forsøker i stedet å tenke på store, viktige samfunnsspørsmål, på vedtak som alvorlige menn og kvinner har vedtatt. Jeg prøver å tenke på om det kunne vært mulig rett og slett å reversere noen av disse vedtatte vedtakene? For eksempel dette med pelsdyroppdrett. Hva om hele avviklinga ble avlyst? Hva om regjeringa ombestemte seg, ba om unnskyldning, og delte ut en rimelig skjerv for tort og svie? Tenk om det hadde vært så enkelt? Men nei da, det er nok altfor mange (bur-)ugler i statsråd-mosen til det.

Man kunne sneiet innom fenomenet sammenslåings-Norge, som ga et løfte om økt velstand, men som gir våre lokale folkevalgte en minus-startpakke i tosifret millionklasse.

Men alt dette ligger et godt stykke utafor mitt kunnskapsområde. Det er så mye en vanlig mann ikke har innsikt i. Men jeg legger ikke skjul på at jeg ser fram til neste stortingsvalg! (Og presidentvalget i USA, selvfølgelig).

Men først og fremst kan man vel så smått begynne å glede seg til jul. Og over at en månesigd nettopp nå drysser sin sylskarpe poesi gjennom bjørketrærnes nakne kroner.