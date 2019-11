Advarer mot utenlandske tyveribander

Pluss

- Trøndelag politidistrikt har generelt ikke vært så hardt rammet av det vi kaller for mobile vinningskriminelle, men nå i høst har vi sett en økt aktivitet også her i landsdelen. Og det er bakgrunnen for at vi nå går ut og advarer handelstanden i Midt-Norge mot økt risiko for tyverier gjennom julehandelen i desember, opplyser leder for allmennavsnittet ved Sentrum politistasjon, Pål Berg.