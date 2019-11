Kvinner og barn bankes og voldtas - uten at vi får vite det

Felles for begge kategoriene er at det i all hovedsak er snakk om saker i såkalte «nære relasjoner

Mandag kveld gikk nærmere hundre orkdalinger i fakkeltog for å markere den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Og dessverre er det behov for en slik dag. Hver dag må minst sju kvinner i Norge søke tilflukt på et av landets krisesenter, og tallene viser at ti prosent av norske kvinner over 15 år har opplevd voldtekt. Det er også et faktum at hvert eneste år blir kvinner drept av menn i nære relasjoner.