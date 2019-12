Løgnaktig bruk av statistikk!

Pluss

Det sies at løgn har tre former: nødløgn, svart løgn,- og statistikk. Knut Kroepelien i Energi Norge og Øyvind Isachsen i NORWEA (vindbaronenes organisasjon) benytter utvalgte statistikkdata i kombinasjon med en fjerde variant: unnlatelsesløgn! Det de skriver er isolert sett korrekt, men fakta tas ut av en sammenheng. Da blir resultatet et åpenbart forsøk på å manipulere virkeligheten.