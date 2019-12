Brukte plantegift nær drikkevannskilde, må betale erstatning

Pluss

Det var den 29. juli i år at Skaun kommune fikk et anonymt tips om at en grunneier hadde brukt ugressmiddelet Roundup (glyfosat) i nærheten av drikkevannskilden Malmsjøen. Grunneieren innrømmet i samtale med kommunen å ha drevet med grøfting og opprydding av et område nær Malmsjøen. Han opplyste videre at han i den forbindelse brukte Roundup på et område på cirka fem mål, men at han hadde forholdt seg til påkrevd distanse fra bekk.