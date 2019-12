Pluss

Nei, eg slutta å lage julekalender til barna då dei var små. Hos oss hadde me aktivitetskalender. Orda trefte meg i magen. Eg kjente på skamma då eg pakka inn 72 gåver i slutten av november til tre barn. Forbrukarskam. Miljøskam. Juleskam. Eg la det ikkje ut på sosiale medium ein gong. Jo, eit bilete på Snapchat. Men der har eg nesten berre familie. Ikkje folk som dømmer eller kan vere kritiske. Eg søkte på ordet julekalender på Instagram for å sjekke. Eg fant eit bilete frå Tyskland. Resten var reklame for julekalendrar hos ulike butikkar, der du kunne vinne noko kvar dag.