Besto prøven

Pluss

Stadig hører vi om tomme sentrumsgater og flukt fra sentrum inn til de store kjøpesentraene. Det gjelder alle byer, både store og små. Det gjelder også Orkanger som er en nykomling til by å være.

Sist lørdag hadde alle gode krefter som jobber for liv og røre i Orkanger sentrum, samlet seg rundt tenning av julegrana og julemarkedet på torget. Arrangøren som i stor grad består av handelsstanden i sentrum, samt velforeninga, hadde lagt seg i selen for å lage et arrangement med program som fristet både store og små. Ikke bare tenning av julegrana, men også opplevelsen av å være på et julemarked med alt det innebærer av kjøp og salg, underholdning, aktiviteter, musikk og folkeliv.

Tilbakemeldingene tyder på at julemarkedet på Orkanger er liv laga. Det er ikke som julemarkedet i Wien, Berlin eller Trondheim. Julemarkedet på Orkanger er mindre, og det er ikke så fullt. Det er mindre kø, og her treffer vi kjentfolk. Samtidig er det nok folk til å fornemme at det kan være starten på noe større; et lokalt julemarked for dem som ønsker å oppleve julemarked uten å reise langt med bil eller fly.

Folk viser at de setter pris på at det skjer noe lokalt, og at det er liv og røre i sentrum. Tidligere var folk lojale mot banken, forsikringsselskapet, frisørene og butikkene. Slik er det ikke lenger. Folk handler heller ikke nødvendigvis der det er billigst. De handler der det er trivelig, der det ytes service, og der de får en opplevelse på kjøpet. Slik var det i Orkanger sentrum på lørdag. Folk fikk masse frisk luft, det var underholdning og aktiviteter – og det var handel og folksomt.

Lørdag framsto Orkanger som en liten by. Det er det kun gata, torget og folket som kan bidra til. Under julemarkedet besto alle prøven.