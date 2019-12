Fikk oppdrag på gigantprosjekt

Vårt oppdrag er å lage nyttefunksjoner slik at alle potensielle brukere av hallen skal ha det bra og få en god opplevelse der. Aage Sørli

Sist fredag kunne Aage Sørli, daglig leder i Sørli Arkitekter AS i Hemne, undertegne kontrakten. Firmaet med fire ansatte blir en del av laget som skal bygge Arena Nord AS, som blir et av landets største idrettsanlegg med en størrelse på ca. 22 000 kvadratmeter. Det tilsvarer ca. tre fullskala fotballbaner. Hallen bygges i bydelen Åsane i Bergen.