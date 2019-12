Det han har gjort, er grensesprengende

Pluss

På Fannremsgården i Orkdal er det blitt skrevet et stykke norgeshistorie de siste årene. Siden Jon Fredrik Skauge for 11 år siden kom hjem fra jobben i Bunad og folkedraktrådet i Valdres for å ta over hjemgården på Fannrem, har bygdefolket stilltiende erkjent at han ikke er en vanlig bonde og en A4-matprodusent. Fra første dag beviste han at han ville gå sine egne veger. Så var også målet hans å finne en næringsveg som gjorde at han kunne bo og jobbe på gården, og samtidig praktisere det han var utdannet i med hovedfag i historie med vekt på drakthistorie.