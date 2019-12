Dette skal aktivitetsparken inneholde

Pluss

Denne uka ble det kjent at Skaun kommune har fått 2,2 millioner kroner i støtte til bygging av en aktivitetspark i Buvika. Total kostnadsramme er satt til 4,4 millioner kroner, da ei forutsetning for tilskuddet har vært at Skaun kommune stiller med samme beløp som departementet.