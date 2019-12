Kompisgjeng fra Orkanger starter en ny juletradisjon

Pluss

En gjeng gode, glade og voksne gutter fra Orkanger har hatt for vane å møtes noen ganger hvert år. Til alt hell er disse karfolka over middels musikalske. Så musikalske at de i år har tatt mål av seg å ta opp igjen en gammel konserttradisjon på Orkanger. Nemlig konsert i Den gode hyrdes kapell på Orkanger.