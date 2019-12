- Vi er svært positive

Pluss

- Vi er positive til salget. Foss eiendommer AS i Meldal og AMK eiendom AS i Surnadal er selskaper tilknyttet produksjonsbedrifter. Vi vet at Foss i Meldal har hatt planer om å utvide virksomheten. I tillegg vet vi at Kvanne industrier, som er knyttet til AMK Eiendom AS, trenger mer plass til sin produksjon, forteller Tom Godtland, daglig leder i Rindal Næringsforum.