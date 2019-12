Isolert i Buvika på grunn av fransk storstreik

Pluss

Odd Egil Karlsen bor i en omsorgsbolig ved Tangentunet i Buvika. Han er lenket til rullestol etter ei ulykke for noen år siden. Men ved hjelp av heisen i bygget, har han til daglig ingen problemer med å kunne ferdes dit han vil, når han vil.

Isolert

22. desember gikk imidlertid heisen i stykker. Og siden Karlsen bor i andre etasje, har han ingen mulighet til å komme seg noe sted uten hjelp.

- I og med at jeg bor i andre etasje, kommer jeg meg ikke noe sted uten at noen bærer meg opp eller ned trappa. Heisen har ikke virket siden 22. desember, og dermed er jeg isolert. Jeg tenker selvsagt på hva som skjer om det skulle bli brann, men det er også andre ting som kan skje der jeg vil ha behov for å komme meg ut på egen hånd uten å være avhengig av hjelp. Og ikke minst synes jeg det er trist å tenke på at jeg ikke kan ta meg en tur ut i frisk luft uten hjelp fra andre, forteller Karlsen.

- Utrygg

Og det kan fort ta litt tid før Karlsen får mulighet til å ferdes ut og inn av leiligheten på egen hånd. Selskapet som har ansvaret for vedlikehold av heisen, sliter nemlig med å skaffe deler.

- Heisselskapet har vært her flere ganger, uten at de har klart å fikse problemet. Slik jeg har forstått det, er problemet at delen som mangler må sendes fra Frankrike. Og i og med at det er storstreik i Frankrike, så er det ingen som vet når den ødelagte delen kommer, forteller Karlsen, og forsetter:

- Jeg vil hevde at en heis i et bygg med omsorgsboliger er kritsik infrastruktur, og derfor burde de som har ansvaret for vedlikehold og reparasjon av heisen hatt deler liggende tilgjengelig. Det er nemlig ikke første gangen heisen ikke virker. Jeg føler meg rett og slett utrygg når jeg vet at jeg ikke kommer meg ut om noe skulle skje, forteller Karlsen.

- Beklager

Styreleder for boligkomplekset hvor Karlsen bor, Kjell Dagfinn Øiaas, beklager situasjonen som har oppstått.

- Jeg beklager veldig det som har skjedd, og spesielt trist er det at dette skjer i julehøgtida, sier Øiaas.

Styrelederen bekrefter at det er storstreiken i Frankrike som er årsak til at delen som mangler ikke har kommet.

- Normalt er det ikke noe problem å ikke ha deler på lager, da det tar kun få dager å få levert nærmest hva som helst fra hele Europa til Norge. Problemet akkurat nå, er storstreiken i Frankrike. Vi vet dessverre ikke når vi vil motta delen som har gått i stykker, men vi håper at vi vil kunne få reparert heisen rett over helga.

- Ikke uforsvarlig

- Er situasjonen forsvarlig? Er det forsvarlig at en rullestolbruker sitter fastlåst i andre etasje uten mulighet for å komme seg ut ved egen hjelp.

- Situasjonen er beklagelig, men ikke uforsvarlig. Ved eventuell brann, vil heisen ikke fungere uansett. I Norge er det slik at alle heisanlegg skal koble ut ved eventuell brann. Vi har varslet hjemmesykepleien og teknisk vakt i Skaun kommune om situasjonen. Vedkommende rullestolbruker har trygghetsalarm, og hjelpeetatene vil derfor raskt få beskjed om han skulle trenge hjelp, forklarer Øiaas, som bekrefter at eneste måten å få Karlsen inn og ut av leiligheten på, er å bære ham fysisk opp og ned trappa.