Tiltalt for grov konemishandling

Pluss

En mann i 40-åra fra STs nedslagsfelt må i januar møte i retten, tiltalt for en rekke tilfeller av mishandling. Han er tiltalt for ni straffbare forhold etter straffelovens paragraf 282, som omhandler trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, for alvorlig eller gjentatt ha mishandlet en person i nær relasjon. I denne saken handler det om samboer/ektefelle.