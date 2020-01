Sendte sensitiv elevinfo til foreldrene til hele klassen

Pluss

Datatilsynet krever at nødvendige tiltak følges opp og at disse følges opp med god opplæring, etter at Skaun ungdomsskole ved en feil sendte sensitiv informasjon om en enkeltelev til foreldrene til hele klassen. Informasjonen omhandlet ei beslutning om å sette ned karakteren i orden til en enkeltelev. Meldinga om karakternedsettelsen skulle ha vært sendt som personlig melding til elevens foresatte via skolens kommunikasjonsverktøy Schoollink, men ved en feil ble altså informasjonen sendt som ei åpen melding til foreldrene til hele klassen.