Kjemisk kvikkfiks? Nei takk

Pluss

Når, eller hvis, man skulle kjenne på en vag, og samtidig en smule ubehagelig følelse av at hukommelsen ikke er riktig helt hva den engang var, så kan man ane en viss uro, nærmest en slags bekymring, et snev av, ja, jeg vil ikke bruke et så kraftig ord som angst, men altså, en mild form for engstelse, ispedd en rimelig dose ubehag.