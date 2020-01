Navnet består akkurat som før

Pluss

Tidligere het lensmannskontoret i Orkdalsveien i Orkanger sentrum for Orkdal og Agdenes lensmannskontor. For flere år siden ble navnet endret til kun Orkdal lensmannskontor. Men hva heter det nå, etter at Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord fra 1. januar 2020 slo seg sammen til Orkland kommune?