Dette blir ei helt spesiell uke

Pluss

Årets vinterkulturuke i Skaun, som er fra fredag 24. januar til søndag 2. februar, er i særstilling. Det er tiende gang at vinterkulturuka arrangeres. Under årets uke innvies det nye kulturhuset, Bautaen kulturhus. For det tredje markerer uka 900-årsjubileet til erkebiskop Øystein som var født på Rossvoll i Børsa i 1120.