Kampen mot vindkraft fortsetter

Selv om flere kommuner har sagt nei til NVEs forslag når det gjelder vindkraftutbygging, mener motstanderne av vindkraft at kampen på ingen måte er over. Denne uka møtte et 70-talls personer på møte på Berkåk i kampen mot vindkraftutbygging på Ilfjellet og Ramsfjellet. Her møtte folk fra både Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus som alle grenser mot Ilfjellet. I ettertid har det også vært kontakt mot Meldal.