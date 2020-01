Ingen Storåsfestival i 2020

Pluss

Da Storåsfestivalens far, Sveinung Sundli, endelig fikk kjøpe aksjene i Storåsfestivalen AS i fjor vår, la ikke Sundli skjul på at målet var å gjenreise festivalen på Storås. Han sa samtidig at man ikke ville rekke å få festivalen på beina i 2019, men at han hadde et håp og ønske om å få gjenskapt Storåsfestivalen på Storås i 2020, dog i en noe mer redusert utgave i forhold til den opprinnelige festivalen, som ble arrangert for siste gang i 2012.