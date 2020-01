Orkdal lensmannsdistrikt mangler nesten 40 stillinger

Pluss

I oktober i fjor ble justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kalt inn på teppet for å redegjøre overfor Stortinget om bemanningssituasjonen i politiet. Han ble da blant annet utfordret på hvorfor det i statsbudsjettet for 2020 er foreslått at antall politistudenter skal reduseres fra 550 til 400, og at kuttes skal gjøres ved Politihøgskolen i Oslo. Kallmyr svarte da følgende: