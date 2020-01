Nesten sannspådd

Pluss

I jula feiret travnestor og leder i Orkdal tråvklubb gjennom mange år, Frank Westberg, 70 år. I forbindelse med runddagen uttalte Westberg til ST at det ikke var snakk om å roe ned tross stadig voksende alder, snarere tvert imot. Her skulle det gis gass, og Westberg varslet at han ikke så bort fra at han ville klare to kuskeseirer med eegentrente hester under årest første kjøring på Leangen mandag.