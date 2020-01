— Dette er uansvarlig

Pluss

Einar Vaagland (Halsalista) synes det er uholdbart at Orkdal lensmannskontor mangler hele 18 stillinger for å etablere ei vaktordning der to patruljer ruller på veiene 24/7. Alt er med andre som før etter at Rindal og Halsa ble en del av vaktdistriktet fra årsskiftet.