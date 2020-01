Man sitter ikke i selskap og snakker om prostata over en dram

Mannens åpenhet, at han valgte å snakke om det, førte til at Røstum dro hodet opp av sanda og dro til legen

Prostatakreft er sammen med lungekreft den kreftformen som tar livet av flest menn i Norge. Siden 1998 har de to kreftformene vekslet på å trone høyest på lista over flest kreftdødsfall blant menn. Statistikken viser at i 2017 døde 57 av 1000 norske menn av prostatakreft. Til sammenligning døde 23 av 1000 norske kvinner av brystkreft i 2017. Det betyr at prostatakreft blant menn krever to og en halv ganger så mange liv som brystkreft blant kvinner.