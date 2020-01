– Det er for jævlig, tenkjer eg, og kjenner at strømpelinninga strammar enda meir

Pluss

Eg er så gamal at eg veit at ikkje nyttårsforsett blir haldne. Det er berre endringar ein klarar å bestemme seg for i kvardagen som blir haldne. Men eg prøver likevel. No er eg på tredje veka. Det går bra. Vektnåla viser minus 2,2 kilo. Men det er framleis mange cottage cheesar, havregrautar, grønsaker og vegetarbollar til målet. Livsstilsendring kallast det på fint. Eg prøver å tenke på alle kjolane eg kan ta fram frå skapet, kvar gong eg kjenner det buttar i mot. Det verste er den såkalla dørstokkmila. Kvar dag etter middag er det sofa og barne-tv. Eg byrjar å kjenne på den minskande lysta til å reise på trening under middagen. Kanskje eg skal trene litt heime i dag? Men nei da. Sambuaren min er ein ivrig symjar. Han har til og med vore med på triatlon. Kom deg ut døra, seier han. Du får det så mykje betre etterpå. Lett for deg å seie, tenkjer eg, medan eg tek på meg skoa.