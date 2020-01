Avlyser to politiske møter

I desember, i det siste møtet i fjor, behandlet vi budsjett for 2020. Da hadde vi ei sinnssykt lang sakliste. Torger Aarvaag

Det sier Heim-rådmann Torger Aarvaag etter at både årets første møte i formannskapet og første møte i kommuestyret er avlyst. Formannskapet, som hadde berammet møte tirsdag for ei uke siden, brukte i stedet dagen til befaring. Det er ikke lagt ei plan B for kommunestyremøtet 30. januar. På Heim kommune sine hjemmesider er møtet merket «Avlyst».