Bygger hus i betong og glass

Etter mange års planlegging er Joar Hernes endelig klar for å realisere boligbygging på gården Hauan i Skaun. Denne uka legges det ut for salg. Det er funkishus bygd i betong og glass på 188 kvadrat til en prislapp på 5,9 millioner kroner og med panoramautsikt over bygda Skaun.