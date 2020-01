Prisdryss på fotballfest

Jeg hadde før sesongstarten et mål om å score mer, og det lyktes jeg vel med ganske greit.Maren Volden Snekvik

Pluss

Det sier Maren Volden Snekvik, etter at hun lørdag kveld ble kåret til Årets spiller på KIL/Hemnes suksesslag som rykket opp til 1. divisjon denne sesongen. Hun fikk fikk den gjeve plaketten sammen med Anders Singsdal Volden, som ble Årets spiller på herrelaget. De to er for øvrig søskenbarn.