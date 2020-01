Millionær i årsdebut

Pluss

Anne Kvikne-Moes Master De Pan hadde vært lenge borte med skade da han gjorde comeback på lillejulaften i fjor. Og Kvikne-Moe fikk julegaven sin da seiersmaskina fra Kyrksæterøra tok en solid seier i comebacket.

Lørdag er hesten klar for V75 på Leangen, og blir høyst sannsynlig blant favorittene til å vinne V75-6. Men den seiersvante Master Thoj sønnen kommer ikke til noe dekket bord, da lokale utfordrere som Danny Delight, My Name Is Prince og Crazy Victor nok vil gjøre hva de kan for å stikke kjepper i hjulene for Heim-traveren. Spesielt Rostad-traveren My Name Is Prince vil nok melde seg på i leken. Hesten kommer nemlig med en bunnsolid seier fra sin forrige start, og varslet med det solid form.

Spennede

Ellers blir V75-4 en spennede affære sette med lokale øyne. Kleveland-duoen Crimson Pirate og Fux Pride er begge gode hester, som kommer til start med ganske så ulike innganger. Førstnevnte er på jakt etter storformen etter langvarig skadeavbrekk, mens sistnevnte er på trippelen så å si hver gang, nesten uansett motstand

Spennede blir et også å se Theodorsen-duoen Black Butan og Valley Ivan, som begge jakter optimal form etter langvarig skadeavbrekk. Førstnevnte gikk et gnistrende løp til seier på 16-tallet i Orkdal lørdag, mens Valley Ivan gikk med full fart i mål på Leangen sist, hvilket kan tyde på at storformen er i anmarsj.

Årsdebut

I V75-finalen gjør en av landets aller beste kaldblodshester, Pave Faks, årsdebut. Mogset-traveren tjente nesten 430 000 kroner i fjor, og ville ha stått med en 19-rekord uten en ulykksalig galopp på Skellefteå i fjor høst. Nå har hesten fått en god dose vintertrening, og uten galopp vil hesten garantert kjempe om seieren.

Lokale starthester:

1. løp: Chianti Premium, Lovers Hall, Place Your Bet

2. løp: Seaside Fashion

V75-2: Looking Sharp, Mim's Little Magic

V75-3: Alcatraz, Feed My Soul

V75-4: Black Butan, Crimson Pirate, Fux Pride, Midnight Moon, Valley Ivan

V75-5: Tverdals Megalopp, Stormare, Odins Blessa, Vill Jerven, Theodor,

V75-6: Danny Delight, My Name Is Prince, Crazy Victor, Master De Pan

V75-7: Snonsøy Elda, Pave Faks