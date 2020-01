Heim – en blå tråd hele kvelden

Pluss

Sodin skoles egen årlige kulturkveld fikk det beskrivende navnet Storsamling da den ble arrangert for første gang i 1994. Så lenge siden er det siden at de yngste elevene som opptrådte den gangen, i dag er rundt regnet i midten av 30-åra – noen av dem lærere ved Sodin i dag. Og skolen har holdt fast på det som er blitt til et høydepunkt i løpet av skoleåret, og Storsamlinga har ved bare noen få anledninger vært avlyst av ulike årsaker.