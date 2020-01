— Dette er ei optimal løsning

Pluss

Sist fredag for det duket for innflytting i første etasje, i disse dager pågår innflytting i andre etasje. Den nye brakkeriggen i bakgården til Heim rådhus på Kyrksæterøra er tatt i bruk, og vil være et bidrag til å løse de utfordringene den nye kommunen har hatt med tanke på kontorplass til alle.