Kjørte 122 km/t da han stakk av fra politiet

En mann i 20-åra bosatt i Orkland kommune, må sone 21 dager i fengsel for brudd på vegtrafikkloven og skiltforskriften. Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år. Dersom han ønsker førerkortet tilbake, må han avlegge ny førerprøve.