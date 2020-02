Amfibutikk melder oppbud og stenger dørene

Pluss

Garnbutikken Made by you ved Amfi Orkanger gikk tirsdag denne uka til tingretten og meldte oppbud. Det har ei stund vært gjort forsøk på å selge butikken uten at det har lyktes. Da butikken fikk bud på kjøp av hele varelageret, besluttet de å melde oppbud av butikken tirsdag morgen. Å melde oppbud betyr at den som ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, kan begjære seg selv konkurs (oppbud).