Har permittert 34 ansatte

For drøye to uker siden så ledelsen ved Lian trevarefabrikk på Kyrksæterøra seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til bedriftens 80 ansatte i produksjonsavdelinga. På det tidspunket kunne ikke daglig leder Lars Ole Hageskal si noe konkret om hvorvidt varslene ville resultere i faktiske permitteringer, men før helga ble det altså klart at 34 produksjonsansatte ved fabrikken på Kyrksæterøra blir permittert.