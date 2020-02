Det fornyede lysets gjenkomst

Pluss

Når jeg sitter her en mer eller mindre mørk nattetime, og undres på hva jeg skal finne på å pludre om denne gangen, og ikke en eneste liten idé gir seg til kjenne, da pleier jeg å bla litt i det gamle arkivet. Og nå som det er februar igjen, for øvrig min favorittvintermåned (tror jeg da), så leter jeg i tidligere øyeblikk datert 2002, ikke for å gjenbruke eget materiale, men heller for å unngå repetisjoner.