Bondebohemens plateslipp

Ronny Kjøsen er en kløpper på både trekkspill og tangenter, og har de siste 30 årene jobbet profesjonelt som musiker. Han hyres stadig inn til musikalske oppdrag rundt omkring. I tillegg har han i mange år komponert musikk selv, både til privat bruk og på oppdrag fra andre musikere.

Solo for første gang

De siste to-tre årene har Kjøsen jobbet for å utgi egen plate, og 7. februar var det plateslipp. For første gang går han går solo.

– Jeg har vært med på mange plateinnspillinger, men det har vært andres produksjoner og plater.

Soloverket inneholder 13 låter.

– Ni av låtene er egne produksjoner, mens de andre er med fordi de betyr mye. Blant annet er det med to låter oldefar spilte mye for meg. Så har jeg fått bruke Ola Jonsmoens tekster, hvorav to av dem er fra forestillinga «Frå ein utkant» som vi laga sammen. Jeg har drevet med mye musikk opp igjennom, så låtene mine blir som en smeltedigel, med både vise- og folkemusikk i bunn.

Ut på turne

Samme dag som plata kom ut hadde Kjøsen sin første konsert på den planlagte turneen.

– Jeg er organist, så «slippdagen» startet med spilling i begravelse. Deretter kjørte vi til Oppdal, som var turneens første stoppested. Vi opptrådte som kvartett til fullt hus og god stemning.

Kjøsen forteller at turnelista er skrevet ut februar måned, men at planen er flere opptredener framover. I STs nedslagsfelt er det foreløpig bare Bergmannskroa som er booket.

– Dit kommer vi antageligvis også som kvartett, mens eneste opptreden med fullt band kun er på Gåsbakken foreløpig. Det kan også se ut som det blir flere konserter i STs nedslagsfelt etter hvert.

Student

Kjøsen forteller at han som bondebohem må gjøre alt mulig for å «skaffe salt i suppa»; dirigering, skriving, danseband, teater, kapellmester, pop og rock, klassisk, improvisasjonsmusikk, kirkemusikk og folkemusikk. I tillegg studerer han komposisjon. Og i året 2020 skal han gjøre som i ungdommen:

– Jeg skal lage låter som «detter inn». Jeg har med meg noteboka rundt, og inspirasjon finner jeg over alt. Det kan være et dikt, ei bok, en skitur, og ofte er det folk jeg treffer eller andre artisters musikk. Det er artig, det er en jobb, og det er håndverk.

Han har allerede skrevet over ti låter i år.

En fot i begge leire

– Jeg er så heldig at mine beste venner er ufattelige gode musikere, og jeg er så glad de sa ja til å spille på plata mi. For en gjeng!

BondeBohemBandet består av:

Ronny Kjøsen – trekkspill, harmonium, kor, trøorgel og piano

Ingrid Storlimo – vokal

Øyvind Smidt – fele og mandolin

Jo Ranheim – gitarer og kor

Morten Berger Stai – kontrabass

Stian Lundberg – trommer og perkusjon

I tillegg medvirket Erik Olaf Solberg på tuba, Kyrre Laastad på vibrafon, Margaret Robertson på piano, Nils Økland på fele og Rasmus Rohde på banjo.

Kjøsen benytter også anledningen til å takke sine kolleger Thomas Lomundal og Sturla Eide for god rådgivning underveis i produksjonen.

– Og navnet på plata kommer fra dagens situasjon som kunstner, og barndommens oppvekst på gårdsbruk etterfulgt av å være melkebonde. Jeg har en fot i bohemen og en i bygda, sier Kjøsen.