Tøffe tak for Rindalshytter

Pluss

På Bjergin industriområde i Rindal ligger kontoret til Rindalshytter. For et par år siden hadde hytteprodusenten omlag 30 ansatte. Nå er arbeidsstokken nede i 21. I 2010 kom daglig leder Steinar Skjerdingstad inn for første gang som daglig leder. Familiebedriften med røtter helt tilbake til 60-tallet skulle bli en nasjonal merkevare. Hytteprodusenten oppbemannet og åpnet kontor i Trondheim og Oslo. De inngikk samarbeid med anerkjente Snøhetta og industridesignere ved NTNU, og utviklet hytter, som fikk internasjonal oppmerksomhet og priser. Mye godt kom ut av denne utviklingsperioden, men det gikk også litt fort i svingene, forteller daglig leder Steinar Skjerdingstad.